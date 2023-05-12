Ярмоленко оформил дубль за Аль-Айн и завершил сезон с 11-ю голами в активе

Украинский вингер дважды отличился в заключительном матче, а команда Реброва финишировала второй в лиге.

В пятницу, 12 мая, Аль-Айн во главе с Сергеем Ребровым провел заключительный матч чемпионата ОАЭ нынешнего сезона, встретившись на своем поле с Аль-Батаехом.

Хозяева поля разобрались с соперником из нижней части турнирной таблицы, одолев его со счетом 5:2, а разгромную победу своей команде помог одержать Андрей Ярмоленко, оформивший дубль.

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Украинский вингер открыл счет в поединке, когда уже на второй минуте отличным обводным ударом с линии штрафной отправил мяч под дальнюю стойку.

العين يتقدم مبكراً..

لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البطائح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023

На 60-й минуте Ярмоленко во второй раз огорчил соперника, поразив пустые ворота после ошибки голкипера.

Всего украинский вингер провел за Аль-Айн 31 матч во всех турнирах и завершил сезон с 11 голами и шестью результативными передачами в активе.

Аль-Айн финишировал в чемпионате ОАЭ на втором месте, набрав 54 балла. Чемпионом стал Шабаб Аль-Ахли, который имеет столько же очков, но пока сыграл на один матч меньше и опережает команду Реброва по дополнительным показателям.

Отметим, что контракт Ярмоленко с Аль-Айном истекает в июне 2023 года и, как сообщалось ранее, клуб не планирует продлевать договор с украинцем.