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Роналду назвал условие, при котором завершит карьеру

Португалец оригинально ответил критикам.
Сегодня, 11:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду заявил, что не думает о завершении карьеры.

По словам 38-летнего игрока, португалец завершит карьеру, когда почувствует по своему здоровью.

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"Люди говорят, что Роналду закончил, но это неправда. Я буду продолжать играть, пока мои ноги не скажут: "Криштиану, хватит".

Я еще многое могу. Я все еще люблю футбол и люблю забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Они говорят, что я закончил, но я все еще доказываю, что это не так", - приводит слова Роналду Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, дубль Роналду помог Ан-Насру одолеть Аль-Ахли в матче с семью голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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