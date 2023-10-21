"С ним никогда не бывает по-другому": тренер Ан-Насра оценил Роналду

Главный тренер Аль-Насра Луиш Каштру высказался по поводу Криштиану Роналду.

По словам специалиста, португальский специалист очень дисциплинированный игрок, который хочет выиграет все.

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"Это величайший пример глобального успеха с точки зрения строгости к себе, работы и дисциплины. Пример для всех. Вы считаете, мне приходится что-то требовать от него? Нет. Нет нужды требовать чего-то от Криштиану, он делает это сам. Он дает нам строгость, дисциплину, максимальные требования, всегда хочет побеждать, хочет блистать перед миром.

Мы хотим выигрывать титулы. Если мы играем в двух турнирах, то мы хотим выиграть оба. Если в трех, то хотим выиграть три. С Роналду никогда не бывает по-другому", - приводит слова Каштру Marca.

В текущем сезоне Роналду провел 11 игр за Ан-Наср, в которых забил 11 голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что португалец получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений.

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