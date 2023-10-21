Роналду шикарным голом со штрафного принес Ан-Насру волевую победу

В рамках десятого тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на своем поле принимал Дамак.

Гости сенсационно выиграли первый тайм, однако после перерыва подопечные Луиша Каштру переломили ход игры.

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Уже на старте второго тайма Ан-Наср забил дважды. Сначала Талиска забил, а затем Криштиану Роналду голом со штрафного поразил ворота соперника.

До конца встречи Ан-Наср сумел удержать победный счет, что позволяет продолжить борьбу за чемпионство. В таблице команда Роналду идет на третьем месте с 22 баллами.

Ан-Наср - Дамак 2:1

Голы: Талиска, 53, Роналду, 57 - Нкуду, 45+2

Ранее сообщалось, что Каштру оценил игру и важность Роналду для команды.

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