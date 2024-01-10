"Моя жизнь": Роналду показал милую фотографию со всей семьей

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новое фото в Instagram.

Футболист добавил фотографию со всей своей семьей: Джорджина Родригес и детьми.

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"Моя жизнь", - написал Криштиану.

Пара воспитывает близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Беллу Эсмеральду и первенца португальца Роналду-младшего.

Ранее Роналду похвастался объятием с Джорджиной, опубликовав пикантное фото.

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