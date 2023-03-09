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Суперкомпьютер спрогнозировал судьбу Шахтера в Лиге Европы

Также искусственный интеллект выделил двух явных фаворитов еврокубкового турнира.
Сегодня, 13:35
Шахтер сыграет в 1/8 финала Лиги Европы / ФК Шахтер Донецк
Шахтер сыграет в 1/8 финала Лиги Европы / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, стартуют матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы, где также сыграет донецкий Шахтер, которому будет противостоять с роттердамский Фейеноорд.

Накануне поединков британский суперкомпьютер BETSiE попытался обозначить расклады сил в еврокубковом турнире и спрогнозировать фаворитов путем моделирования оставшихся раундов турнира. Для этого искусственный интеллект просимулировал матчи 20 тысяч раз, сообщает The Sun.

Согласно расчетам, ситуация у Шахтера неутешительная - донецкий клуб является одним из главных аутсайдеров плей-офф Лиги Европы. Шансы на победу "горняков" в еврокубке оцениваются всего в 1,5%, что является третьим с конца показателем среди 16 команд. Хуже дела только у бельгийского Юниона (0,9%) и венгерского Ференцвароша (0,5%).

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Более того, программа практически не верит, что Шахтер преодолеет стадию 1/8 финала, пройдя Фейеноорд. Вероятность выхода донецкой команды в четвертьфинал оценивается в 27%, а роттердамцев - 73% соответственно.

По данным суперкомпьютера, шансы "горняков" на полуфинал составляют 7,2%, а на финал - 2,8%.

При этом искусственный интеллект выделят двух явных фаворитов на победу в Лиге Европы. Основным является лондонский Арсенал с показателем вероятности триумфа в турнире в 22%, а немного отстает Манчестер Юнайтед, шансы которого оцениваются в 20,8%.

Далее с большим отставанием следуют туринский Ювентус (9%), леверкузенский Байер (7,9%) и Рома (6,2%).

Топ-5 фаворитов Лиги Европы по версии суперкомпьютера

  1. Арсенал: победа - 22%, финал - 38,4%, полуфинал - 51,3%, четвертьфинал - 72%;
  2. Манчестер Юнайтед: победа - 20,8%, финал - 31,4%, полуфинал - 47,4%, четвертьфинал - 69,5%;
  3. Ювентус: победа - 9%, финал - 16,3%, полуфинал - 37%, четвертьфинал - 61,8%;
  4. Байер: победа - 7,9%, финал - 16,5%, полуфинал - 39,9%, четвертьфинал - 80,6%;
  5. Рома: победа - 6,2%, финал - 13,5%, полуфинал - 26,9%, четвертьфинал - 48,8%.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2022/2023.

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