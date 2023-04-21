"Удивительно, что победили так уверенно": Тренер Севильи оценил разгром Манчестер Юнайтед

Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар поделился впечатлениями от разгромной победы над Манчестер Юнайтед и выхода в полуфинал Лиги Европы.

После выездной ничьей 2:2 в первом поединке 1/4 финала турнира испанская команда в ответном матче на своем поле обыграла манкунианцев со счетом 3:0.

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"Это команда, которая привыкла к большим успехам. Мы выкрутились из непростой ситуации в Манчестере, где добились ничьей, показав не самую лучшую игру.

Поэтому люди верили, что мы можем сделать это. И мы сделали. Довольно удивительно, что победили Манчестер Юнайтед так уверенно, без всяких проблем. Это очень непросто", - приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Севилья - Манчестер Юнайтед (3:0).