iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Александрия распрощалась с лучшим бомбардиром

Александр Филиппов покинул состав серебряного призера УПЛ.
Сегодня, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Филиппов / ФК Александрия
Александр Филиппов / ФК Александрия

Александрия объявила о расторжении контракта с нападающим Александром Филипповым.

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", клуб и 32-летний футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Читай также: Легионер Александрии перешел в клуб азиатского чемпионата

"Благодарим Александра за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Филиппов дебютировал в составе Александрии 12 августа 2024 в выездном матче против черкасского ЛНЗ. В минувшем сезоне он с десятью голами стал лучшим бомбардиром команды. Также на его счету два ассиста в 28 сыгранных матчах.

Напомним, ранее Александрия представила нового главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия александр филиппов

Статьи по теме

Александрия представила нового главного тренера Александрия представила нового главного тренера
Александрия выбрала стадион на еврокубки Александрия выбрала стадион на еврокубки
УПЛ раздала награды по итогам сезона УПЛ раздала награды по итогам сезона
УПЛ раздала награды мая УПЛ раздала награды мая

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Бокс22:45
Альварес и Кроуфорд устроили битву взглядов во время встречи в Эр-Рияде
Бокс22:08
Паркер не против снова подраться с Чисорой, а WBO готова одобрить поединок
Европа21:33
Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:59
"Я мастер нокаута": Уайлдер сделал однозначный прогноз на свой ближайший бой
Украина20:35
Александрия распрощалась с лучшим бомбардиром
Бокс19:58
"Будет готов к любому": Промоутер оценил перспективы Энниса в новом весе
Украина19:40
Металлист 1925 назначил нового главного тренера
Европа19:20
Жирона определилась с будущим Цыганкова
Бокс19:13
Пол нестандартно потратил гонорар за бой против Тайсона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK