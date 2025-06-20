Александрия распрощалась с лучшим бомбардиром

Александрия объявила о расторжении контракта с нападающим Александром Филипповым.

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", клуб и 32-летний футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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"Благодарим Александра за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Филиппов дебютировал в составе Александрии 12 августа 2024 в выездном матче против черкасского ЛНЗ. В минувшем сезоне он с десятью голами стал лучшим бомбардиром команды. Также на его счету два ассиста в 28 сыгранных матчах.

Напомним, ранее Александрия представила нового главного тренера.

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