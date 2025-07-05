iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Игроки приятно удивили": Туран оценил дебютный матч во главе Шахтера

Новый тренер "горняков" проанализировал победу в спарринге с хорватским соперником.
Сегодня, 09:52       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / ФК Шахтер Донецк
Арда Туран / ФК Шахтер Донецк

Тренер Шахтера Арда Туран поделился впечатлениями от дебютного матча во главе донецкой команды.

Накануне "горняки" в товарищеском поединке благодаря голу Эгиналду одолели хорватскую Горицу (1:0).

Читай также: Шахтер в дебюте Турана обыграл Горицу в спарринге

"Мы только что вышли из очень интенсивного физического периода. Цель - быть отдохнувшими, но физически готовыми за пять-шесть дней. Игроки показали отличную реакцию: я увидел на поле много того, что хотел. Конечно, мы пытаемся внедрить новые принципы после длительного времени, стремимся сделать их игру более динамичной. Прессинг, владение мячом, эффективность в атаке - я очень доволен всем. Они показали отличную реакцию. Молодцы! Даже не ожидал столь многого. Они меня очень приятно удивили.

Мы не давали много информации перед матчем, рассматривали его как тренировку. Было видно, что футболисты играли по 45 минут. Хотел видеть троих форвардов по 30 минут. Больше владения, быстрая реакция при потере. Мы сосредоточились на своих принципах. Но увиденное очень обнадеживает на будущее. Их энергия… Именно так они должны играть - динамично, энергично. Я очень доволен. Думаю, они тоже счастливы.

Какой Шахтер хочу видеть в первом официальном матче и сезоне? Верю, что мы будем действовать хорошо и мощно, будем владеть мячом, будем играть как Шахтер. Будем играть на чужой половине поля. Вы увидите команду, реагирующую на каждый мяч и отдающуюся полностью для победы. Мы никогда не отступим, поэтому будем максимально готовы через пять дней. Я очень доверяю своим футболистам, вижу огонь в глазах. Сыграем зажигательно и страстно", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Шахтер потерял двух игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

Статьи по теме

Шахтер огласил заявку для участия к квалификации Лиги Европы Шахтер огласил заявку для участия к квалификации Лиги Европы
Шахтер в дебюте Турана обыграл Горицу в спарринге Шахтер в дебюте Турана обыграл Горицу в спарринге
Шахтер потерял двух игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы Шахтер потерял двух игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы
Шахтер продал легионера в Нидерланды Шахтер продал легионера в Нидерланды

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ - Бавария, Реал - Боруссия Д и матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Лига Европы12:15
Шахтер огласил заявку для участия к квалификации Лиги Европы
Теннис12:07
Свитолина рассказала, посетит ли реванш Усик - Дюбуа
Бокс11:44
"Еще один блокбастер": Турки анонсировал унификацию во втором наилегчайшем весе
Теннис11:42
Ястремская сыграет с испанкой в третьем круге Уимблдона-2025
Бокс11:19
"За все пояса": Дюбуа назвал соперника для Фьюри, если тот возобновит карьеру
Украина10:59
Экс-тренер бывшего клуба УПЛ получил длительную дисквалификацию за попытку влияния на арбитров
Бокс10:35
Бокс: расписание боев
Бокс10:28
"Кто много говорит, потом сливается": Сиренко отреагировал на снятие Новицкого с боя
Украина09:52
"Игроки приятно удивили": Туран оценил дебютный матч во главе Шахтера
Другие страны09:45
Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ - Бавария, Реал Мадрид - Боруссия Д сыграют в четвертьфинале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK