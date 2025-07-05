"Игроки приятно удивили": Туран оценил дебютный матч во главе Шахтера

Тренер Шахтера Арда Туран поделился впечатлениями от дебютного матча во главе донецкой команды.

Накануне "горняки" в товарищеском поединке благодаря голу Эгиналду одолели хорватскую Горицу (1:0).

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"Мы только что вышли из очень интенсивного физического периода. Цель - быть отдохнувшими, но физически готовыми за пять-шесть дней. Игроки показали отличную реакцию: я увидел на поле много того, что хотел. Конечно, мы пытаемся внедрить новые принципы после длительного времени, стремимся сделать их игру более динамичной. Прессинг, владение мячом, эффективность в атаке - я очень доволен всем. Они показали отличную реакцию. Молодцы! Даже не ожидал столь многого. Они меня очень приятно удивили.

Мы не давали много информации перед матчем, рассматривали его как тренировку. Было видно, что футболисты играли по 45 минут. Хотел видеть троих форвардов по 30 минут. Больше владения, быстрая реакция при потере. Мы сосредоточились на своих принципах. Но увиденное очень обнадеживает на будущее. Их энергия… Именно так они должны играть - динамично, энергично. Я очень доволен. Думаю, они тоже счастливы.

Какой Шахтер хочу видеть в первом официальном матче и сезоне? Верю, что мы будем действовать хорошо и мощно, будем владеть мячом, будем играть как Шахтер. Будем играть на чужой половине поля. Вы увидите команду, реагирующую на каждый мяч и отдающуюся полностью для победы. Мы никогда не отступим, поэтому будем максимально готовы через пять дней. Я очень доверяю своим футболистам, вижу огонь в глазах. Сыграем зажигательно и страстно", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Шахтер потерял двух игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы.

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