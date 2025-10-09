iSport.ua
Довбик - о двух незабитых пенальти: Меня тригерит, что не пошел бить третий раз

Форвард сборной Украины прокомментировал тот самый эпизод.
9 октября, 07:59       Автор: Василий Войтюк
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Артем Довбик в интервью ВЗБИРНА поделился мыслями о моменте, который произошел с ним в Роме, когда он не забил два пенальти подряд, а его партнер не забил и в третий раз.

"Неприятный момент, первый на таком уровне. В команде все наоборот поддержали и на следующий день не было никаких разговоров о том, что мы не забили три пенальти. Было больше разбора после того, как в целом проходил матч. Потому что матч был тяжелый, мы играли где-то не на своем уровне".

"А то, что не забил два пенальти – я проанализировал этот момент. Нужно просто сделать выводы. Я сделаю. Единственное, за что жалею – то, что не взялся бить в третий раз. Реально. Один момент, который меня действительно триггерит".

Артем ответил на вопрос, убил бы он точно, если бы бил еще в третий раз.

"Убил, не забил – это уже так, говорить сейчас нет смысла. Но просто надо было мне все же идти бить в третий раз"

Напомним, что сборная Украины проведет матч против команды Исландии в рамках отбора на чемпионат мира. Встреча состоится 10 октября. Фаворитом в противостоянии считается именно команда Сергея Реброва.

