Металлист 1925 обратился к Ливерпулю после судейского скандала
В рамках матча чемпионата Украины против Днепр-1 харьковский Металлист 1925 года потерпел поражение с минимальным счетом 0:1, но после матча произошел скандал связанный с работой судей.
Главный арбитр встречи Роман Блавацкий не назначил 11-метровый удар в пользу харьковчан за игру рукой защитника, отразившего мяч с линии ворот. Рефери полторы минуты слушал судей VAR (возглавлял Игорь Пасхал), которые в итоге поддержали первоочередное решение Блавацкого не назначать пенальти.
После этого в своих социальных сетях Металлист 1925 года выложил ироническую картинку, обратившись к английскому Ливерпулю.
#VAR @LFC pic.twitter.com/OXML5TANGo— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) October 2, 2023
Напомним, что команда Юргена Клопа в матче против Тоттенгема стала жертвой ошибки судей и в результате проиграла игру.
Относительно матча Днепр-1 – Металлист 1925, тренер харьковчан Олег Голодюк:
За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть VAR и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю
Отметим, что благодаря этой победе Днепр-1 обошел Металлист 1925 года в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
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