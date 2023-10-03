Металлист 1925 обратился к Ливерпулю после судейского скандала

Украинский коллектив понимает, что чувствуют коллеги из Англии.

В рамках матча чемпионата Украины против Днепр-1 харьковский Металлист 1925 года потерпел поражение с минимальным счетом 0:1, но после матча произошел скандал связанный с работой судей.

Главный арбитр встречи Роман Блавацкий не назначил 11-метровый удар в пользу харьковчан за игру рукой защитника, отразившего мяч с линии ворот. Рефери полторы минуты слушал судей VAR (возглавлял Игорь Пасхал), которые в итоге поддержали первоочередное решение Блавацкого не назначать пенальти.

После этого в своих социальных сетях Металлист 1925 года выложил ироническую картинку, обратившись к английскому Ливерпулю.

Напомним, что команда Юргена Клопа в матче против Тоттенгема стала жертвой ошибки судей и в результате проиграла игру.

Относительно матча Днепр-1 – Металлист 1925, тренер харьковчан Олег Голодюк:

За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть VAR и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю

Отметим, что благодаря этой победе Днепр-1 обошел Металлист 1925 года в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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