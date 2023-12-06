Защитник Динамо не намерен возвращаться в Украину

Польский защитник Динамо Томаш Кендзера, который ныне выступает за ПАОК, намерен добиться успеха в Греции.

По словам футболиста, он хочет выиграть трофей с командой.

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"Мне хорошо в этой команде. Салоники – очень хорошее место для жизни, поэтому я счастлив. В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал какой-нибудь трофей. Надеюсь, у ПАОК тоже все получится.

У нас очень хорошая команда, мы хорошо играем, поэтому все у нас впереди", – сказал Кендзера в интервью Łączy nas piłka.

В текущем сезоне Кендзера сыграл за ПАОК 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее арендное соглашение поляка с ПАОК завершается летом 2024 года.

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