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Защитник Динамо не намерен возвращаться в Украину

Кендзера хочет выиграть трофей в Греции.
Сегодня, 11:40
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев

Польский защитник Динамо Томаш Кендзера, который ныне выступает за ПАОК, намерен добиться успеха в Греции.

По словам футболиста, он хочет выиграть трофей с командой.

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"Мне хорошо в этой команде. Салоники – очень хорошее место для жизни, поэтому я счастлив. В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал какой-нибудь трофей. Надеюсь, у ПАОК тоже все получится.

У нас очень хорошая команда, мы хорошо играем, поэтому все у нас впереди", – сказал Кендзера в интервью Łączy nas piłka.

В текущем сезоне Кендзера сыграл за ПАОК 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее арендное соглашение поляка с ПАОК завершается летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Луческу может возглавить семикратного чемпиона Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томаш Кендзера

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