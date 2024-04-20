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Тапочки с шурупами: Гармаш похвастался эксклюзивными бутсами

Украинец готов прервать безголевую серию.
Сегодня, 10:49
Денис Гармаш / ФК Металлист 1925
Денис Гармаш / ФК Металлист 1925

В понедельник, 22 апреля, Металлист 1925 сыграет против Оболони в рамках чемпионата Украины.

В преддверии поединка пресс-служба харьковчан поделилась уникальным контентом, главным героем которого стал Денис Гармаш.

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Полузащитник получил эксклюзивные бутсы - тапочки с шурупами.

В текущем сезоне Гармаш провел шесть матчей за Металлист 1925, в котором забил один гол.

Напомним, жена лично поддерживала Лунина на трибунах Этихада в матче с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш

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