Тапочки с шурупами: Гармаш похвастался эксклюзивными бутсами
Украинец готов прервать безголевую серию.
В понедельник, 22 апреля, Металлист 1925 сыграет против Оболони в рамках чемпионата Украины.
В преддверии поединка пресс-служба харьковчан поделилась уникальным контентом, главным героем которого стал Денис Гармаш.
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Полузащитник получил эксклюзивные бутсы - тапочки с шурупами.
В текущем сезоне Гармаш провел шесть матчей за Металлист 1925, в котором забил один гол.
Напомним, жена лично поддерживала Лунина на трибунах Этихада в матче с Манчестер Сити.
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