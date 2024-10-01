Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб выступил с требованием объяснений

Между "горняками" и "волками" возникла конфликтная ситуация.

Игрок юношеской команды донецкого Шахтера Дмитрий Стрильчук позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес Полесья.

Житомирский клуб представил видео, на котором 17-летний футболист оскорбляет "волков".

Полесье также призвало Шахтер отреагировать на поведение их игрока.

Читай также: Матч Шахтер - Аталанта обслужит арбитр, при судействе которого украинский клуб неожиданно побеждал в ЛЧ

"ФК Полесье возмущен публичным поведением игрока ФК Шахтер.

В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока ФК Шахтер U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания о ФК Полесья. Призываем руководство ФК Шахтер принять меры и придерживаться взаимного уважения.

ФК Полесья осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве", - говорится в заявлении Полесья.

Ранее сообщалось, что представитель ультрас Шахтера погиб, защищая Украину от оккупантов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!