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Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб выступил с требованием объяснений

Между "горняками" и "волками" возникла конфликтная ситуация.
Сегодня, 15:50
Дмитрий Стрильчук / ФК Шахтер Донецк
Дмитрий Стрильчук / ФК Шахтер Донецк

Игрок юношеской команды донецкого Шахтера Дмитрий Стрильчук позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес Полесья.

Житомирский клуб представил видео, на котором 17-летний футболист оскорбляет "волков".

Полесье также призвало Шахтер отреагировать на поведение их игрока.

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"ФК Полесье возмущен публичным поведением игрока ФК Шахтер.

В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока ФК Шахтер U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания о ФК Полесья. Призываем руководство ФК Шахтер принять меры и придерживаться взаимного уважения.

ФК Полесья осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве", - говорится в заявлении Полесья.

Ранее сообщалось, что представитель ультрас Шахтера погиб, защищая Украину от оккупантов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Полесье

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