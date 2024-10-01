Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб выступил с требованием объяснений
Игрок юношеской команды донецкого Шахтера Дмитрий Стрильчук позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес Полесья.
Житомирский клуб представил видео, на котором 17-летний футболист оскорбляет "волков".
Полесье также призвало Шахтер отреагировать на поведение их игрока.
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"ФК Полесье возмущен публичным поведением игрока ФК Шахтер.
В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока ФК Шахтер U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания о ФК Полесья. Призываем руководство ФК Шахтер принять меры и придерживаться взаимного уважения.
ФК Полесья осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве", - говорится в заявлении Полесья.
Ранее сообщалось, что представитель ультрас Шахтера погиб, защищая Украину от оккупантов.
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