В Шахтере сообщили, что сделали с игроком, который унижал Полесье

"Горняки" отреагировали на скандальную ситуацию с оскорбительными высказываниями в адрес житомирского клуба.

Шахтер сообщил, как в клубе отреагировали на высказывания игрока Дмитрия Стрильчука, который оскорбил Полесье.

"Горняки" заявили, что с 17-летним представителем команды U-19 была проведена воспитательная беседа.

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"Представители Академии ФК Шахтер провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому подобные инциденты не соответствуют ценностям ФК Шахтер", - приводит заявление Шахтера Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что представитель ультрас Шахтера погиб, защищая Украину от оккупантов.

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