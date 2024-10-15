Сикан в защитной маске возобновил тренировки
Нападающий Шахтера Даниил Сикан приступил к полноценным тренировкам после перелома носа.
Как сообщила пресс-служба донецкого клуба, 23-летний футболист вернулся к работе в общей группе в защитной маске.
Напомним, что Сикан получил перелом носа 18 сентября в поединке первого тура Лиги чемпионов с Болоньей (0:0) после столкновения с вратарем соперника и пропустил следующие четыре игры "горняков".
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В текущем сезоне Сикан провел за Шахтер во всех турнирах шесть матчей, в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов.
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