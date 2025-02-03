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Названа сумма, которую Шахтер готов заплатить за бразильского таланта

"Горняки" ведут переговоры по 18-летнему форварду Флуминенсе.
Сегодня, 09:09
Кауа Элиас / Getty Images
Кауа Элиас / Getty Images

Шахтер работает над приобретением нападающего бразильского Флуминенсе Кауа Элиаса, за которым наблюдал последние два года.

Как сообщает Globo, донецкий клуб уже сделал свое предложение по 18-летнему футболисту. "Горняки" готовы заплатить за форварда 17 миллионов евро.

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Также для бразильского клуба предусмотрены два миллиона евро в виде бонусов и сохранение 10% прав на игрока.

Сейчас стороны обсуждают озвученные условия, чтобы определить, будут ли продолжены переговоры.

Элиас является воспитанником Флуминенсе. За первую команду бразильского клуба нападающий дебютировал в мае 2023 года и провел за это время 47 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на хорватского таланта.

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