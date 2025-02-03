Названа сумма, которую Шахтер готов заплатить за бразильского таланта

Шахтер работает над приобретением нападающего бразильского Флуминенсе Кауа Элиаса, за которым наблюдал последние два года.

Как сообщает Globo, донецкий клуб уже сделал свое предложение по 18-летнему футболисту. "Горняки" готовы заплатить за форварда 17 миллионов евро.

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Также для бразильского клуба предусмотрены два миллиона евро в виде бонусов и сохранение 10% прав на игрока.

Сейчас стороны обсуждают озвученные условия, чтобы определить, будут ли продолжены переговоры.

Элиас является воспитанником Флуминенсе. За первую команду бразильского клуба нападающий дебютировал в мае 2023 года и провел за это время 47 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на хорватского таланта.

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