"Будет много борьбы": Довбик поделился ожиданиями от матча с Исландией

Нападающий сборной Украины Артем Довбик высказался о предстоящем матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии.

Украинский форвард отметил, что команда готовится к непростому противостоянию с множеством борьбы.

"Думаю, все игроки уже готовы к таким матчам. Мы сыграли очень много встреч против других сильных сборных, поэтому у каждого есть понимание, где нужно просто быть сконцентрированным и не проигрывать борьбу - и все.

Думаю, эта команда дома будет больше играть длинными передачами, будет много борьбы, поэтому нужно быть готовыми к этому", - сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, что матч Исландия - Украина состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике и начнется в 21:45 по киевскому времени.

