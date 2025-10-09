iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Будет много борьбы": Довбик поделился ожиданиями от матча с Исландией

Игрок сборной Украины оценил будущего соперника.
9 октября, 15:34       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик высказался о предстоящем матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии.

Украинский форвард отметил, что команда готовится к непростому противостоянию с множеством борьбы.

Читай также: Миколенко: Кто-то на нас выливает много критики - это нормально

"Думаю, все игроки уже готовы к таким матчам. Мы сыграли очень много встреч против других сильных сборных, поэтому у каждого есть понимание, где нужно просто быть сконцентрированным и не проигрывать борьбу - и все.

Думаю, эта команда дома будет больше играть длинными передачами, будет много борьбы, поэтому нужно быть готовыми к этому", - сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, что матч Исландия - Украина состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT доступен прогноз на матч Исландия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Исландии артем довбик

Статьи по теме

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026 Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию "Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Ребров: Победа сегодня была на первом месте Ребров: Победа сегодня была на первом месте

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK