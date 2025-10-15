iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Две стратегические игры": Ребров рассказал, что хочет увидеть в решающих матчах отбора ЧМ-2026

Тренер сборной Украины поделился ожиданиями от поединков с Францией и Исландией.
Сегодня, 20:28       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о решающих матчах квалификации чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии в ноябре.

Наставник "сине-желтых" отметил, что хочет, чтобы команда была настроена на борьбу и показала свой максимум.

Читай также: Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?

"Самым трудным, наверное, был матч в Исландии, потому что это действительно была борьба, мы выигрывали, соперник догонял. Мы выиграли действительно важный матч, который вернул нас в борьбу за выход на чемпионат мира.

Мы только сыграли эти две игры. Матчи с Францией и Исландией будут почти через месяц. Сейчас очень важно проанализировать эти игры и серьезно подготовиться к решающим матчам.

Я всегда говорю, что нужно концентрироваться на каждой игре, готовиться на каждую игру и после всего увидим, какой будет результат. Да, у нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где надо думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии.

Мы не ждем позитивного настроя, мы ждем настроя на борьбу. В каждой игре настрой на то, чтобы работать, потому что трудные времена, игроки понимают, для кого играют и отдаются максимально.

Думаю, что настрой должен быть на концентрацию в каждом эпизоде. Эти игроки знают, как играть в футбол действительно высокого уровня, но очень важно, чтобы мы, когда выходили на поле, были командой и играли на 100%. Настрой на то, чтобы показать свой максимум", - приводит слова Реброва Суспільне Спорт.

Напомним, что в заключительных поединках отбора ЧМ-2026 сборная Украины 13 ноября встретится с Францией, а 16 ноября сыграет против Исландии.

Ранее сообщалось, что Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Франции Сергей Ребров сборная Исландии

Статьи по теме

Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026 Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре? Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
"Сделали шаг вперед": Волошин подытожил октябрьские матчи сборной Украины "Сделали шаг вперед": Волошин подытожил октябрьские матчи сборной Украины
NaVi с победы стартовали на Thunderpick World Championship 2025 NaVi с победы стартовали на Thunderpick World Championship 2025

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:25
NaVi с победы стартовали на Thunderpick World Championship 2025
Европа21:10
Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025
ЧМ-202620:28
"Две стратегические игры": Ребров рассказал, что хочет увидеть в решающих матчах отбора ЧМ-2026
НБА19:49
Уэстбрук нашел новую команду в НБА
Бокс19:44
"Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет
Украина19:20
УХЛ: Шторм оформил первую победу в сезоне
Бокс19:02
Чисора получил соперника для юбилейного боя
Европа18:54
Судаков вернулся к тренировкам Бенфики
Европа18:35
Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной
Формула 118:12
Расселл отреагировал на новый контракт с Мерседес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK