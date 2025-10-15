"Две стратегические игры": Ребров рассказал, что хочет увидеть в решающих матчах отбора ЧМ-2026

Тренер сборной Украины поделился ожиданиями от поединков с Францией и Исландией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о решающих матчах квалификации чемпионата мира-2026 против Франции и Исландии в ноябре.

Наставник "сине-желтых" отметил, что хочет, чтобы команда была настроена на борьбу и показала свой максимум.

"Самым трудным, наверное, был матч в Исландии, потому что это действительно была борьба, мы выигрывали, соперник догонял. Мы выиграли действительно важный матч, который вернул нас в борьбу за выход на чемпионат мира.

Мы только сыграли эти две игры. Матчи с Францией и Исландией будут почти через месяц. Сейчас очень важно проанализировать эти игры и серьезно подготовиться к решающим матчам.

Я всегда говорю, что нужно концентрироваться на каждой игре, готовиться на каждую игру и после всего увидим, какой будет результат. Да, у нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где надо думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии.

Мы не ждем позитивного настроя, мы ждем настроя на борьбу. В каждой игре настрой на то, чтобы работать, потому что трудные времена, игроки понимают, для кого играют и отдаются максимально.

Думаю, что настрой должен быть на концентрацию в каждом эпизоде. Эти игроки знают, как играть в футбол действительно высокого уровня, но очень важно, чтобы мы, когда выходили на поле, были командой и играли на 100%. Настрой на то, чтобы показать свой максимум", - приводит слова Реброва Суспільне Спорт.

Напомним, что в заключительных поединках отбора ЧМ-2026 сборная Украины 13 ноября встретится с Францией, а 16 ноября сыграет против Исландии.

Ранее сообщалось, что Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026.

