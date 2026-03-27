"Просто стыдно, позор": Яремчук болезненно воспринял поражение от Швеции

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении от Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

Игрок национальной команды отметил, что ему стыдно за этот проигрыш, и выразил сожаление, что упустил последний в карьере шанс попасть на мировое первенство.

"Как я слышал, сказали, что у нас сейчас самая молодая команда в Европе. Наверное, готовят на будущее. Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно. После матча можно наговорить много вещей. Не хочется ничего лишнего говорить, переходить на какие-то личности или что-то еще. Просто стыдно. Позор.

Хорошие ребята, у них большое будущее. Я надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. Как я сказал ранее, к сожалению, для меня это был последний шанс. Очень надеюсь на них, и, конечно, буду помогать чем могу. Я уверен, им тоже больно. Действительно тяжело, честно", - приводит слова Яремчука Tribuna.com.

