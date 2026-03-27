iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Просто стыдно, позор": Яремчук болезненно воспринял поражение от Швеции

Игрок сборной Украины выразил сожаление из-за неудачи в квалификации.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении от Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

Игрок национальной команды отметил, что ему стыдно за этот проигрыш, и выразил сожаление, что упустил последний в карьере шанс попасть на мировое первенство.

"Как я слышал, сказали, что у нас сейчас самая молодая команда в Европе. Наверное, готовят на будущее. Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно. После матча можно наговорить много вещей. Не хочется ничего лишнего говорить, переходить на какие-то личности или что-то еще. Просто стыдно. Позор.

Хорошие ребята, у них большое будущее. Я надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. Как я сказал ранее, к сожалению, для меня это был последний шанс. Очень надеюсь на них, и, конечно, буду помогать чем могу. Я уверен, им тоже больно. Действительно тяжело, честно", - приводит слова Яремчука Tribuna.com.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Швеции Роман Яремчук

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: поединок молодежной сборной Украины, товарищеские матчи Англии, Германии, Испании
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров

Последние новости

Европа14:41
Аргентинский форвард получил тяжелую травму и не поможет сборной на ЧМ-2026
ЧМ-202613:59
"Просто стыдно, позор": Яремчук болезненно воспринял поражение от Швеции
ЧМ-202613:35
"Задача не выполнена": Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины из квалификации ЧМ-2026
ЧМ-202612:59
"Забил, но этот гол ничего не принес": Пономаренко оценил свой дебют за сборную Украины
ЧМ-202612:31
Дьекерешу покорилось неприятное для Украины достижение в матче плей-офф
ЧМ-202611:57
"Огромный шаг вперед для команды": Тренер сборной Швеции оценил победу над Украиной
НБА11:29
НБА: Детройт одержал победу над Нью-Орлеаном, Шарлотт одолел Нью-Йорк
НХЛ10:58
НХЛ: Колорадо обыграл Виннипег, Тампа уступила Сиэтлу, победы Миннесоты и Эдмонтона
Формула 110:15
Гран-при Японии: Пиастри стал лучшим во второй практике, пилоты Мерседес - в тройке
Украина10:05
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK