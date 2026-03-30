Сборную Украины ограбили в Испании - больше всего пострадали два игрока

Злоумышленники украли у футболистов дорогие часы и деньги.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины стали жертвами ограбления во время сборов в испанском городе Бенидорм, где команда готовилась к полуфинальному матчу плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Швеции.

Как сообщают португальские источники, больше всего в этом инциденте пострадали украинские представители лиссабонской Бенфики - голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Отмечается, что злоумышленники украли у футболистов дорогие часы и наличные деньги.

Читай также: Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026

Напомним, что 26 марта сборная Украины проиграла 1:3 Швеции в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 и прекратила борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Следующий поединок украинская национальная команда проведет во вторник, 31 марта, встретившись в спарринге с Албанией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Швеция (1:3).

Статьи по теме

"Все будет сделано как можно лучше": Ребров отреагировал на слухи о продлении контракта "Все будет сделано как можно лучше": Ребров отреагировал на слухи о продлении контракта
"У нас есть опыт игры с Украиной": Тренер Албании оценил соперника в товарищеском матче "У нас есть опыт игры с Украиной": Тренер Албании оценил соперника в товарищеском матче
Ребров готов рассмотреть продление контракта со сборной Украины - источник Ребров готов рассмотреть продление контракта со сборной Украины - источник
Украинский вингер отреагировал на информацию о возможной смене гражданства Украинский вингер отреагировал на информацию о возможной смене гражданства

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

