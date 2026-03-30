Сборную Украины ограбили в Испании - больше всего пострадали два игрока

Злоумышленники украли у футболистов дорогие часы и деньги.

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины стали жертвами ограбления во время сборов в испанском городе Бенидорм, где команда готовилась к полуфинальному матчу плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Швеции.

Как сообщают португальские источники, больше всего в этом инциденте пострадали украинские представители лиссабонской Бенфики - голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Отмечается, что злоумышленники украли у футболистов дорогие часы и наличные деньги.

Читай также: Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026

Напомним, что 26 марта сборная Украины проиграла 1:3 Швеции в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 и прекратила борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Следующий поединок украинская национальная команда проведет во вторник, 31 марта, встретившись в спарринге с Албанией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Швеция (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!