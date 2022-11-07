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Футбол

Бензема рискует пропустить стартовый матч чемпионат мира в Катаре

Тренерский штаб может предоставить футболисту дополнительный отдых.
Сегодня, 12:10
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Реала Карим Бензема может пропустить старт чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как сообщает Get French Football News, французский нападающий имеет повреждения, которые связаны с мышечным переутомлением. 

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Тренерский и медицинский штабы сборной Франции сомневаются, что Бензема успеет полностью восстановиться до первого матча группового этапа против Австралии, который пройдет 22 ноября.

Стоит отметить, что Карим не участвовал в трех из четырех последних играх Реала.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 12 играх, в которых забил шесть голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Зидан возглавит сборную Франции по окончании ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Карим Бензема

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