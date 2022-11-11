Травмированный Мане попал в заявку Сенегала на ЧМ-2022

В пятницу, 11 ноября, стал известен состав сборной Сенегала, который поедет в Катар на чемпионат мира.

Так, в окончательном списке из 26-ти футболистов оказался травмированный Садио Мане. Недавно сенегальские чиновники заявляли, что прибегнут к помощи шаманов, чтобы те сделали все для скорейшего восстановления игрока Баварии.

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Заявка сборной Сенегала на ЧМ-2022

Вратари: Эдуар Менди (Челси), Альфред Гомис (Ренн), Сени Дьенг (КПР).

Защитники: Калиду Кулибали (Челси), Абду Диалло (ПСЖ), Юссуф Сабали (Бетис), Фоде Балло Туре (Милан), Папе Абу Сиссе (Олимпиакос), Исмаил Якобс (Монако), Формос Менди (Булонь).

Полузащитники: Гана Гeйе (Эвертон), Шейху Куяте (Ноттингем Форест), Нампали Менди (Лестер), Крепин Диатта (Брюгге), Пап Гeйе (Марсель), Пап Матар Сарр (Тоттенхэм), Пате Сисс (Райо Вальекано), Мустафа Нам (Пафос), Лум Ндиайе (Алавес).

Нападающие: Садио Мане (Бавария), Исмаила Сарр (Уотфорд), Булайе Диа, Николас Джексон (оба - Вильярреал), Бамба Дьенг (Марсель), Фамара Дьеду (Аланьяспор), Илиман Ндиайе (Шеффилд).

Напомним, что на ISPORT доступны все уже объявленные заявки сборных на предстоящий мундиаль.