iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре

Джанни Инфантино отметил готовность Катара принять муждународный турнир.
Сегодня, 11:40
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о критике чемпионата мира в Катаре.

По словам функционера, нет ничего плохого в том, что международный турнир пройдет в стране Ближнего Востока.

"Сегодня я катарец. Сегодня я араб. Сегодня я африканец. Сегодня я гей. Сегодня я инвалид. Сегодня я гастарбайтер. Я знаю, что значит быть дискриминированным. Меня буллили за рыжие волосы.

Европейцы очень любят поучать. Я сам европеец. Европейцы за последние три тысячи лет наделали столько бед, что придется еще три тысячи лет искупать вину, прежде чем учить кого-то морали. Знаете, кто действительно заботится о работниках? ФИФА заботится, футбол заботится, чемпионат мира заботится. И Катар, честно говоря, тоже".

Читай также: Катар потребовал от ФИФА запретить продажу алкоголя на стадионах

"Пару дней назад я посещал мероприятие, где мы объясняли, как на ЧМ-2022 будут заботиться об инвалидах. Сейчас здесь 400 журналистов, а там было 4. Представляете? В мире миллиард инвалидов, а всем безразлично. Всем безразлично! 4 журналиста!", - приводит слова президента Mirror.

Ранее сообщалось, что Ван Гал поддержал фанатов, которые бойкотируют ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанни Инфантино

Статьи по теме

Письмо ФИФА о "фокусе на футболе, а не политике" вызвало негативную реакцию со стороны стран-участниц ЧМ-2022 Письмо ФИФА о "фокусе на футболе, а не политике" вызвало негативную реакцию со стороны стран-участниц ЧМ-2022
ФИФА хочет увеличить игровое время на ЧМ-2022 с 90 до 100 минут ФИФА хочет увеличить игровое время на ЧМ-2022 с 90 до 100 минут
Инфантино прокомментировал возможность заменить Иран на Италию на ЧМ-2022 Инфантино прокомментировал возможность заменить Иран на Италию на ЧМ-2022
"Не конфликт, а геноцид": Шевченко раскритиковал Инфантино за слова о войне в Украине "Не конфликт, а геноцид": Шевченко раскритиковал Инфантино за слова о войне в Украине
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина15:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
ЧМ-202215:18
Винисиус заявил, что боялся пропустить ЧМ-2022 из-за грубой игры соперников
Украина14:58
Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером в центральном матче тура
Бокс14:32
"Я заслужил": Валлин оценил свои шансы на бой с Джошуа
Европа13:59
Тренер Аталанты готов распрощаться с Малиновским - источник
Бокс13:27
Уайт выразил готовность провести бой с Джошуа
Украина12:50
Днепр-1 - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:48
Малиновский стал приоритетной трансферной целью клуба АПЛ на январь
Европа12:40
Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны
ЧМ-202212:05
Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK