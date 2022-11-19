"Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о критике чемпионата мира в Катаре.

По словам функционера, нет ничего плохого в том, что международный турнир пройдет в стране Ближнего Востока.

"Сегодня я катарец. Сегодня я араб. Сегодня я африканец. Сегодня я гей. Сегодня я инвалид. Сегодня я гастарбайтер. Я знаю, что значит быть дискриминированным. Меня буллили за рыжие волосы.

Европейцы очень любят поучать. Я сам европеец. Европейцы за последние три тысячи лет наделали столько бед, что придется еще три тысячи лет искупать вину, прежде чем учить кого-то морали. Знаете, кто действительно заботится о работниках? ФИФА заботится, футбол заботится, чемпионат мира заботится. И Катар, честно говоря, тоже".

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"Пару дней назад я посещал мероприятие, где мы объясняли, как на ЧМ-2022 будут заботиться об инвалидах. Сейчас здесь 400 журналистов, а там было 4. Представляете? В мире миллиард инвалидов, а всем безразлично. Всем безразлично! 4 журналиста!", - приводит слова президента Mirror.

Ранее сообщалось, что Ван Гал поддержал фанатов, которые бойкотируют ЧМ-2022.