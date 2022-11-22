"Тяжелый удар": Месси попытался объяснить провальный старт Аргентины на ЧМ-2022
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал неожиданное поражение от Саудовской Аравии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022.
Южноамериканская команда открыла счет в поединке, но после перерыва пропустила дважды, так и не сумев отыграться и уступив со счетом 1:2.
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"Мы знали, что Саудовская Аравия - хорошая команда с хорошими футболистами, которая держит мяч и высоко поднимает линию обороны. Мы хорошо поработали, но слишком торопились впереди.
Нет никаких оправданий. Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. У нас сильная группа, что и продемонстрировал этот матч.
Это тяжелый удар для всех. Мы не ожидали, что все начнется именно так. Но на все есть свои причины. Нам нужно подготовиться к следующим матчам. Нужно лишь побеждать, все зависит от нас", - приводит слова Месси официальный сайт Аргентинской футбольной ассоциации.
Напомним, что сборной Аргентины еще предстоит сыграть в группе с Мексикой и Польшей.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Саудовская Аравия (1:2).