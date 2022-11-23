Жиру оценил свой дубль в ворота Австралии

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Франция обыграла Австралию (4:1).

Главным героем встречи стал нападающий французской команды Оливье Жиру, который оформил дубль. По словам форварда, он рад, что ему удалось таким образом начать свое выступление на мундиале.

"Лучшего нельзя было представить. Это повод для огромной гордости, но я не намерен останавливаться. Надеюсь, продолжу забивать и помогу команде достичь цели. Мы всегда идем от матча к матчу".

Примечательно, что француз посвятил победу Люкасу Эрнанндесу, который больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.

"Я хотел бы посвятить эту победу Эрнандесу, получившему сегодня травму. У нас выбыл очередной игрок… Сегодня это стало ложкой дегтя", - приводит слова Жиру RMC Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Австралия.