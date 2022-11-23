iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жиру оценил свой дубль в ворота Австралии

Нападающий посвятил победу команды своему партнеру по сборной.
Сегодня, 10:50
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Франция обыграла Австралию (4:1).

Главным героем встречи стал нападающий французской команды Оливье Жиру, который оформил дубль. По словам форварда, он рад, что ему удалось таким образом начать свое выступление на мундиале.

"Лучшего нельзя было представить. Это повод для огромной гордости, но я не намерен останавливаться. Надеюсь, продолжу забивать и помогу команде достичь цели. Мы всегда идем от матча к матчу".

Примечательно, что француз посвятил победу Люкасу Эрнанндесу, который больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.

"Я хотел бы посвятить эту победу Эрнандесу, получившему сегодня травму. У нас выбыл очередной игрок… Сегодня это стало ложкой дегтя", - приводит слова Жиру RMC Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Австралия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру

Статьи по теме

Дубль не помог Жиру стать лучшим игроком матча с Австралией Дубль не помог Жиру стать лучшим игроком матча с Австралией
Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022 Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022
Жиру побил рекорд Бартеза и приблизился к рекорду Анри Жиру побил рекорд Бартеза и приблизился к рекорду Анри
"Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой "Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой
Помочь журналистам

Видео

Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча
Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:54
"Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой
ЧМ-202212:35
Бельгия - Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
Европа12:12
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой
ЧМ-202212:10
Марокко - Хорватия: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202211:56
Испания - Коста-Рика: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
Киберспорт11:50
BLAST Premier Fall Finals: онлайн-трансляция гранд-финала
ЧМ-202211:42
Бельгия - Канада: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202211:28
Дубль не помог Жиру стать лучшим игроком матча с Австралией
ЧМ-202211:25
Германия - Япония: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
ЧМ-202211:11
Испания - Коста-Рика: смотреть онлайн трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK