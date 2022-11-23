iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дубль не помог Жиру стать лучшим игроком матча с Австралией

Награда после поединка досталась его партнеру по атакующей линии сборной Франции.
Сегодня, 11:28
Оливье Жиру и Килиан Мбаппе / Getty Images
Оливье Жиру и Килиан Мбаппе / Getty Images

Сборная Франции в своем стартовом матче группового раунда чемпионата мира-2022 одержала разгромную победу со счетом 4:1 над Австралией.

После игры лучшим футболистом поединка был признан французский нападающий Килиан Мбаппе. В этом матче форвард записал на свой счет гол и результативную передачу.

Читай также: Франция пропустила первой, но обыграла Австралию на ЧМ-2022

Стоит отметить, что в матче с Австралией дублем отличился нападающий Оливье Жиру. Эти два гола позволили ему сравняться по количеству забитых мячей с лучшим бомбардиром сборной Франции Тьерри Анри (51 гол).

Сборная Франции, набрав три очка, возглавила группу D. Следующий поединок французы проведут 26 ноября против Дании.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Австралия (4:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру Килиан Мбаппе сборная Австралии

Статьи по теме

Жиру оценил свой дубль в ворота Австралии Жиру оценил свой дубль в ворота Австралии
Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022 Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022
Жиру побил рекорд Бартеза и приблизился к рекорду Анри Жиру побил рекорд Бартеза и приблизился к рекорду Анри
Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации
Помочь журналистам

Видео

Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча
Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:25
Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации
ЧМ-202212:54
"Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой
ЧМ-202212:35
Бельгия - Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
Европа12:12
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой
ЧМ-202212:10
Марокко - Хорватия: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202211:56
Испания - Коста-Рика: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
Киберспорт11:50
BLAST Premier Fall Finals: онлайн-трансляция гранд-финала
ЧМ-202211:42
Бельгия - Канада: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202211:28
Дубль не помог Жиру стать лучшим игроком матча с Австралией
ЧМ-202211:25
Германия - Япония: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK