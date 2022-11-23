Дубль не помог Жиру стать лучшим игроком матча с Австралией

Награда после поединка досталась его партнеру по атакующей линии сборной Франции.

Сборная Франции в своем стартовом матче группового раунда чемпионата мира-2022 одержала разгромную победу со счетом 4:1 над Австралией.

После игры лучшим футболистом поединка был признан французский нападающий Килиан Мбаппе. В этом матче форвард записал на свой счет гол и результативную передачу.

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Стоит отметить, что в матче с Австралией дублем отличился нападающий Оливье Жиру. Эти два гола позволили ему сравняться по количеству забитых мячей с лучшим бомбардиром сборной Франции Тьерри Анри (51 гол).

Сборная Франции, набрав три очка, возглавила группу D. Следующий поединок французы проведут 26 ноября против Дании.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Австралия (4:1).