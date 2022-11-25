Катар - Сенегал 1:3 видео голов матча 25.11.2022 ЧМ-2022

На футбольных полях Катара начался второй тур группового этапа чемпионата мира. Во втором матче игрового дня страна-хозяйка турнира принимала в гостях Сенегал, который воспользовался гостеприимством сполна - победа африканцев со счетом 3:1.

Голами в составе "Львов Теранги" отличились Булае Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. Гол престижа у катарцев на свой счет записал Мохаммед Мунтари.

Обзор матча:

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Катар - Сенегал 1:3

Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41, Дьедиу, 48, Дьенг, 84.

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 7 - 12

Атаки: 86 - 115

Катар: Баршам - Мохаммад, Мигел (Ваад, 83), Хухи, Хассан, Ахмед (Тарек, 83) - Будиаф (Хатем, 69), Мадибо, Аль-Хайдос (Мунтари, 74) - Али, Афиф.

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Сиссе, 78) - И. Сарр (Ндиае, 74), Н. Менди (П. Сарр, 78), И. Гуйе, Диатта (Сисс, 64) - Диа, Дьедиу (Дьенг, 74).

Предупреждения: Мохаммад, Ахмед, Мадибо - Диа, Якобс, Сисс.