Франция прервала сразу две свои беспроигрышные серии на главных международных турнирах

Ничего не решавший для европейцев матч завершил несколько интересных серий.

На матч против сборной Туниса главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил выставить резервным состав, так как его команда завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира-2022 еще по итогам второго тура.

В итоге французская команда минимально уступила своим оппонентам 1:0.

Данное поражение завершило сразу две беспроигрышные серии французов. Как сообщает Opta, Франция не проигрывала на протяжении 13 матчей (9 побед, 4 ничьи) на главных международных турнирах (чемпионаты мира и Европы).

Последняя неудача настигла ее в финале домашнего ЧЕ-2016, когда в дополнительное время Португалия вырвала победу.

К тому же французская сборная впервые с 2010 года проиграла на стадии группового этапа мундиаля. 12 лет назад, 22 июня 2010 года, "Les Bleus" на провальном турнире в ЮАР уступили стране-хозяйке чемпионата мира со счетом 1:2.