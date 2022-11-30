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Франция прервала сразу две свои беспроигрышные серии на главных международных турнирах

Ничего не решавший для европейцев матч завершил несколько интересных серий.
Сегодня, 19:34
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

На матч против сборной Туниса главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил выставить резервным состав, так как его команда завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира-2022 еще по итогам второго тура.

В итоге французская команда минимально уступила своим оппонентам 1:0.

Данное поражение завершило сразу две беспроигрышные серии французов. Как сообщает Opta, Франция не проигрывала на протяжении 13 матчей (9 побед, 4 ничьи) на главных международных турнирах (чемпионаты мира и Европы). 

Последняя неудача настигла ее в финале домашнего ЧЕ-2016, когда в дополнительное время Португалия вырвала победу.

К тому же французская сборная впервые с 2010 года проиграла на стадии группового этапа мундиаля. 12 лет назад, 22 июня 2010 года, "Les Bleus" на провальном турнире в ЮАР уступили стране-хозяйке чемпионата мира со счетом 1:2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция сборная Франции Чемпионат мира 2022

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Франция прервала сразу две свои беспроигрышные серии на главных международных турнирах
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