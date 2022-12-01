Месси оценил выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2022

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Польши (2:0). Благодаря победе представитель Южной Америки вышел в плей-офф соревнования.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги победы над европейской сборной. По словам 35-летнего игрока, он расстроен, что не забил пенальти, однако это придало сил команде.

"Я зол из-за того, что не забил пенальти, но команда после моей ошибки заиграла лишь сильнее. Мы знали, что игра изменится, как только счет будет открыт".

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Месси также поделился ожиданиями от поединка с Австралией в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

"Матч против Австралии будет тяжелым. Любая команда может обыграть кого угодно, шансы равные. Нужно подготовиться к игре как можно лучше – как мы всегда и делаем. Нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу. Сейчас начинается новый чемпионат мира. Надеюсь, мы продолжим делать то, что сделали сегодня", - приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины.

Напомним, матч Аргентина - Австралия пройдет 3 декабря.