Канада - Марокко: онлайн-трансляция решающего матча

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Канады и Марокко.

Представитель Северной Америки лишился шансов на выход в плей-офф, а, что касается Марокко, то команда сделает все, чтобы пробиться в следующею стадию турнира. Предстоящий поединок решит судьбу представителя КАФ.

Познакомиться ближе со сборной Марокко

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада - Марокко

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Канады и Марокко будет доступна в этой новости 1 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Сборная Канада вернулась на чемпионат мира впервые за долгие годы, однако порадовать своих фанатов не сумела. В первых играх команда потерпела поражения от Бельгии (0:1) и Хорватии (1:4), что лишили их шансов на выход в плей-офф.

Сборная Марокко в первом поединке сыграла вничью с Хорватией (0:0), а во втором сенсационно обыграла сборную Бельгии (2:0). Коллектив имеет все шансы, чтобы пробиться в плей-офф ЧМ-2022.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Канады

В параллельном матче группы Хорватия сыграет с Бельгией. Хорватам необходимо не проиграть, а Бельгии одержать победу, чтобы выйти в плей-офф. Так что поединок будет очень интересным.