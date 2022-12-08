Президент Федерации футбола Франции сделал выбор между Дешамом и Зиданом

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мнением о будущем национальной команды.

По словам функционера, он хочет продолжить сотрудничество с Дидье Дешамом, а не назначить Зинедина Зидана.

"Если вы настаиваете, то я хочу быть честным: я хочу, чтобы Дидье остался. Если вам посчастливилось заполучить Дидье Дешама, вы не попрощаетесь с ним. Я это говорю как президент Федерации футбола Франции, а не друг Дешама".

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"Если Дешам сможет это сделать (пройти Англию и выйти в полуфинал ЧМ-2022 - прим.), то решение за ним. Вопреки тому, что пишут, я никогда в жизни не звонил Зидану. И никто из моего окружения тоже ему не звонил", - приводит слова Ле Гре Le Figaro.

Отметим, что до чемпионата мира Зинедин Зидан был главным кандидатом на должность главного тренера сборной Франции чемпионата мира после турнира.

Напомним, поединок Франция - Англия состоится 10 декабря. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией станет историческим.