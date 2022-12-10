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"Худший с отрывом": Вратарь Аргентины жестко раскритиковал судью

Эмилиано Мартинес был вне себя после финального свистка матча.
Сегодня, 11:59
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Голкипер латиноамериканской команды Эмилиано Мартинес подвел итоги противостояния. По словам футболиста, судья делал все, чтобы представитель Европы отыгрался.

"Нидерланды дважды подошли к моим воротам в концовке. Не знаю, чем руководствовался судья, но он добавил к основному времени 10 минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью".

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Мартинес добавил, что Матео Лаос, который был главным рефери поединка, является худшим на чемпионате мира.

"Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира", - приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Напомним, в 1/2 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.

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