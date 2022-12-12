"Бог не хотел, чтобы это произошло": Неймар высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Латиноамериканская команда вылетала, проиграв Хорватии на стадии 1/4 финала (1:1, 2:4 по пенальти).

Неймар в Instagram опубликовал пост, в котором высказался о итоге чемпионат мира. По словам нападающего, он до сих пор не научился проигрывать.

"На бразильской земле поражение до сих пор причиняет очень сильную боль, мы были так близки, очень близки. К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они причиняют мне слишком много боли, и я до сих пор не привык к этому.

В любом случае, мы должны двигаться дальше. Жизнь заставляет нас идти вперед, даже если это больно и эта рана долго не заживает, мы должны идти вперед. Еще раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку, слышать от вас, что мы боролись, отдавали себя до конца, – помогает немного легче справиться с этой болью. Спасибо Катару за все. Чемпионат мира был прекрасен, и его должна была выиграть Бразилия, но по воле Божьей этого не произошло".

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Неймар также обратился к Тите, который покинул пост главного тренера команды после вылета с чемпионата мира.

"Мы много раз играли друг против друга. Вы, бывало, даже плохо обо мне отзывались. Но судьба такая забавная, не правда ли? Вас назначили тренером, а мне дали 10-й номер. Я узнал вас как тренера, но как человек вы гораздо лучше. Вы встретили меня и это то, что важно для меня. Я пишу это, чтобы откровенно поблагодарить вас за все, что вы нам дали, а этого было очень много. Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-то были или будут, я всегда буду поддерживать вас".

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"У нас были прекрасные моменты, но также были и моменты, которые причинили нам большую боль, и этот вылет из чемпионата мира будет причинять нам боль еще долгое время. Вы заслужили этот кубок, мы все заслужили его за все, что мы сделали и отдали в попытках осуществить нашу величайшую мечту. Но бог не хотел, чтобы это произошло так. Нам нужно терпение. Спасибо вам, профессор Тите. Есть ваша фраза, которую я никогда не забуду, – быть сильным ментально", - написал Неймар.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата мира.