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Жгучая модель поддержала Марокко перед игрой с Францией в рамках ЧМ-2022

Неожиданный полуфиналист имеет шансы выйти выиграть медали турнира.
Сегодня, 11:50
Имаан Хаммам / The Sun/thesun.co.uk
Имаан Хаммам / The Sun/thesun.co.uk

В среду, 14 декабря, в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу сыграют сборные Франции и Марокко.

Если французскую команду стоило ожидать на такой стадии, то вот марокканцев точно нет. Коллектив сумел на стадии плей-офф выбить Испанию и Португалию, что позволило им стать первой африканской и арабской страной, которая вышла в полуфинал чемпионата мира.

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Для того, чтобы пробиться в финал нужна поддержка всех людей. Именитая модель Имаан Хаммам поддержала Марокко в преддверии поединка. Девушка, которая имеет марокканские корни, опубликовала фото в футболке национальной команды.

Отметим, что Имаан благодарит свою мать за то, что она помогла стать ей моделью.

"У нас были трудности, но мама была источником вдохновения. Она помогла добиться мне успеха", - заявила девушка.

Напомним, что матч Франция - Марокко начнется в 21:00 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Марокко

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