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Битва титанов: Карикатурист оригинально анонсировал финал ЧМ-2022, выделив главных звезд

Финальный поединок обещает быть очень интересным.
Сегодня, 14:35
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / Getty Images
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира по футболу в Катаре. В решающей игре сыграют сборные Аргентины и Франции.

Латиноамериканская команда прошла длительный путь, чтобы выиграть желанный трофей. Европейский коллектив постарается сделать все, чтобы защитить звание чемпиона.

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Известный карикатурист Омар Момани решил анонсировать финальный матч. Художник показал звезд команд, а именно Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, которые и ведут свои команды к чемпионству.

Отметим, что в матче за третье место сыграют сборные Хорватии и Марокко, которые не смогли оказать сопротивление финалистам ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Франция пополнила "клуб избранных", выйдя во второй раз подряд в финал на чемпионате мира

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Лионель Месси сборная Аргентины Килиан Мбаппе карикатура

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