Погба и Эрнандес не посетят финал чемпионата мира в Катаре

В воскресенье, 1 декабря, состоится финал ЧМ-2022, где между собой сойдутся сборные Франции и Аргентины. К сожалению, Люка Эрнандес и Поль Погба, скорее всего, не смогут присутствовать на матче.

Защитник Баварии получил травму в матче первого тура ЧМ против Катара и недавно перенес операцию на колене. Поэтому руководство мюнхенцев считает, что перелет в Катар помешает игроку восстанавливаться по графику. Но уже пообещали отпустить его в Париж, если Франция победит.

Такая же ситуация и у Поля Погба. Туринский клуб также боится отпускать травмированного игрока в Катар, тем более что хавбек в последнее время постоянно травмирован.

В сентябре Погба перенес операцию на колене, успел восстановиться и получить новую травму. Потому Дешам и не вызывал хавбека на мунидаль.

Напомним, что у Франции и так достаточно проблем перед финалом, сейчас под вопросом находятся два защитника.