Шевченко: Время Месси начинает уходить

В воскресенье, 18 декабря, в рамках финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сыграют сборные Аргентины и Франции.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о финальном противостоянии.

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По словам украинского специалиста, он ожидает яркого матча.

"Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси начинает уходить, Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра", - приводит слова Шевченко Sky Sports.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 17:00 по Киеву.