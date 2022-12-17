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"Вперед, Аргентина": Месси заверил, что готов к финалу ЧМ-2022

Лидер аргентинской сборной настраивается на решающий поединок мирового первенства.
Вчера, 22:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что полностью готов к финалу чемпионата мира-2022, в котором его команде будет противостоять Франция.

Накануне решающего поединка мирового первенства лидер "альбиселесте" опубликовал в Instagram свое фото в форме национальной команды, сопроводив его оптимистичным призывом.

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"Я готов. Вперед, Аргентина!" - написал футболист.

Напомним, что финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Лионель Месси сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины после ЧМ-2022.

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