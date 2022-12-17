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Лучший бомбардир в истории сборной Франции испытывает проблемы с коленом перед финалом ЧМ-2022

Выход в старте Оливье Жиру на матч с Аргентиной находится под вопросом.
Вчера, 23:31
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Нападающего сборной Франции Оливье Жиру может не оказаться в стартовом составе команды на финал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

Как сообщает L’Equipe, у 36-летнего футболиста возникли проблемы с коленом во время тренировки.

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Предполагается, что на решающий поединок мирового первенства форвард может остаться в запасе, поскольку на этом занятии главный тренер Дидье Дешам наигрывал на его позиции в центре атаки Килиана Мбаппе, а слева действовал Маркус Тюрам.

Отметим, что Жиру в пяти матчах ЧМ-2022 отличился четырьмя забитыми мячами. Также во время Мундиаля он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, превзойдя достижение Тьерри Анри. Сейчас на его счету 53 гола.

Напомним, что финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что французский клуб хочет переименовать свой стадион в честь Оливье Жиру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру

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