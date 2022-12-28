Сборная Аргентины отказалась посетить президентский дворец с Кубком мира
Сборная Аргентины сумела выиграть трофей чемпионата мира по футболу, обыграв в финале национальную команду Франции.
Латиноамериканская команда вернулась домой, где устроила шикарное празднование вместе с фанатами.
Как сообщает Le Monde, сборная Аргентины получила приглашение от президента страны Альберто Фернандеса посетить его дворец с Кубком мира.
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По информации источника, национальная команда отказала в этом президенту страны.
Скорее всего, это связано с разногласием в политических взглядах. Футболисты не хотели, чтобы их появление во дворце использовали в политических целях.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины поблагодарил главу страны-террориста за поздравления с победой на ЧМ-2022.