Футболисты не позволили президенту страны манипулировать собой.

Сборная Аргентины сумела выиграть трофей чемпионата мира по футболу, обыграв в финале национальную команду Франции.

Латиноамериканская команда вернулась домой, где устроила шикарное празднование вместе с фанатами.

Как сообщает Le Monde, сборная Аргентины получила приглашение от президента страны Альберто Фернандеса посетить его дворец с Кубком мира.

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По информации источника, национальная команда отказала в этом президенту страны.

Скорее всего, это связано с разногласием в политических взглядах. Футболисты не хотели, чтобы их появление во дворце использовали в политических целях.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины поблагодарил главу страны-террориста за поздравления с победой на ЧМ-2022.