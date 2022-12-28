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Наследие для истории: Комната Месси, где жила сборная Аргентины на ЧМ-2022, станет музеем

Хозяева турнира решили увековечить триумф аргентинской команды на мундиале.
Сегодня, 09:31
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сборная Аргентины добыла победу на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв в финале национальную команду Франции.

Лучшим игроком международного турнира был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Как сообщает The Peninsula, университет Катара, в котором проживали аргентинцы на турнире, захотел увековечить триумф сборной.

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По информации источника, комната, в которой проживал Месси, будет превращена в мини-музей.

Стоит отметить, что кампус учебного заведения, в котором команда жила во время соревнования, оформлен в сине-белые тона, в нем размещены плакаты с изображением чемпионов мира, их подписанные футболки.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины отказалась посетить президентский дворец с Кубком мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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