Наследие для истории: Комната Месси, где жила сборная Аргентины на ЧМ-2022, станет музеем
Сборная Аргентины добыла победу на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв в финале национальную команду Франции.
Лучшим игроком международного турнира был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который забил семь голов и отдал три голевые передачи.
Как сообщает The Peninsula, университет Катара, в котором проживали аргентинцы на турнире, захотел увековечить триумф сборной.
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По информации источника, комната, в которой проживал Месси, будет превращена в мини-музей.
Стоит отметить, что кампус учебного заведения, в котором команда жила во время соревнования, оформлен в сине-белые тона, в нем размещены плакаты с изображением чемпионов мира, их подписанные футболки.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины отказалась посетить президентский дворец с Кубком мира.