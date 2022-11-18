Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, который сыграл 1000 матчей подряд

35-летний форвард Вегас Голден Найтс Фил Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, который прове 1000 матчей подряд без пропусков. Его серия длится с 3 ноября 2009 года.

Ранее мы сообщали, что Кессел побил действующий рекорд НХЛ, приняв участие в 990 матчах. Таким образом, он побил рекорд Кита Йендла, у которого было всего 989 встреч.

18 ноября Вегас принимал у себя гостей из Аризоны (4:1), и именно эта игра стала юбилейной для Фила. Перед матчем Голден Найтс провели торжественную церемонию, где отметили достижение Кессела. В настоящее время вторым действующим игроком с самой длинной серией является Брент Бернс из Каролины, но у него всего 696 матчей подряд.

Интересно, что в марте 2022 года в матче против Детройт Ред Уингз Кессел вышел на лед всего на 30 секунд. После этого форвард покинул встречу, чтобы быть вместе со своей женой во время родов. Краткое появление в том матче позволило Филу продолжить свою невероятную серию.

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