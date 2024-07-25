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Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024

Пока неизвестно, исполнит эту миссию один спортсмен или двое.
Сегодня, 14:25
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Сборная Украины определилась с тем, кто будет нести флаг на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Эта почетная миссия была доверена действующей бронзовой олимпийской призерке Элине Свитолиной.

Об этом теннисистка сама сообщила в комментарии Суспільне Спорт.

Пока неизвестно, будет ли Свитолина нести флаг сама или в паре с кем-то.

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Свитолина станет третьей женщиной, которая понесет флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Ранее это делали Яна Клочкова в Пекине-2008 и Елена Костевич в Токио-2020 (в паре с Богданом Никишиным).

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля, и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Украину на Играх в Париже будут представлять 140 спортсменов в 25 видах спорта.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Олимпиада-2024

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