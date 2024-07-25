Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
Сборная Украины определилась с тем, кто будет нести флаг на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Эта почетная миссия была доверена действующей бронзовой олимпийской призерке Элине Свитолиной.
Об этом теннисистка сама сообщила в комментарии Суспільне Спорт.
Пока неизвестно, будет ли Свитолина нести флаг сама или в паре с кем-то.
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Свитолина станет третьей женщиной, которая понесет флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Ранее это делали Яна Клочкова в Пекине-2008 и Елена Костевич в Токио-2020 (в паре с Богданом Никишиным).
Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля, и начнется в 20:30 по киевскому времени.
Украину на Играх в Париже будут представлять 140 спортсменов в 25 видах спорта.
На ISPORT доступны расписание и результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.
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