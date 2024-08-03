Кадры эйфории: Украина взяла дебютное золото Олимпиады-2024 - первые эмоции триумфаторок

Женская сборная Украины завоевала золото командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Обладательницами наград высшей пробы стали Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

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В финале украинская команда одолела Южную Корею со счетом 45:42. Перед решающим отрезком украинки уступали в три укола, но Харлан сумела совершить камбек и вырвать победу.

Вашему вниманию фото эмоций украинских триумфаторок Олимпиады-2024:

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинских фехтовальщиц на Олимпиаде-2024.

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