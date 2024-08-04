Лайлс выиграл "золото" Олимпиады-2024 в забеге на 100 м, опередив соперника на 0,005 секунды

Для определения победителя не обошлось без фотофиниша.

Финальный забег на 100 метров на Олимпиаде 2024 года в Париже получился особенно захватывающим.

Борьбу за олимпийское "золото" вели между собой Ноа Лайлс (США) и Кишейн Томпсон (Ямайка).

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Финишную черту спортсмены пересекли одновременно. Поэтому для того, чтобы определить победителя забега, прибегли к фотофинишу.

Бегуны не могли понять, кто же в итоге победил. Спустя определенное время победу присудили американцу. Как оказалось, он опередил Томпсона всего на 0,005 секунды.

Напомним, что немногим ранее Украина завоевала сразу две медали в прыжках в высоту: Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль, а Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой.

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