Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024

Украинка вторые Игры подряд покидает турнир с золотой медалью в активе.

В среду, 4 сентября, состоялся очередной финал Паралимпийских игр 2024 года, которые проходят в Париже.

В толкании ядра в классе F32 принимала участие Анастасия Москаленко, победительница прошлой Паралимпиады, где она установила паралимпийский рекорд (7,61 метра).

Читай также: Украина выиграла смешанную эстафету в плавании на Паралимпиаде-2024

И украинка более чем успешно смогла защитить свой статус: 24-летняя спортсменка смогла продемонстрировать результат в 8 метров, который принес ей золотую медаль.

Это позволило ей не только побить свой же рекорд, но и мировой рекорд Ванны Брито (7,85 метра), который был установлен в марте этого года.

https://www.paralympic.org/paris-2024

https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!