iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024

Украинка вторые Игры подряд покидает турнир с золотой медалью в активе.
Вчера, 23:18
Анастасия Москаленко / Getty Images
Анастасия Москаленко / Getty Images

В среду, 4 сентября, состоялся очередной финал Паралимпийских игр 2024 года, которые проходят в Париже.

В толкании ядра в классе F32 принимала участие Анастасия Москаленко, победительница прошлой Паралимпиады, где она установила паралимпийский рекорд (7,61 метра).

Читай также: Украина выиграла смешанную эстафету в плавании на Паралимпиаде-2024

И украинка более чем успешно смогла защитить свой статус: 24-летняя спортсменка смогла продемонстрировать результат в 8 метров, который принес ей золотую медаль.

Это позволило ей не только побить свой же рекорд, но и мировой рекорд Ванны Брито (7,85 метра), который был установлен в марте этого года.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада анастасия москаленко

Статьи по теме

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 52 награды Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 52 награды
Украина выиграла смешанную эстафету в плавании на Паралимпиаде-2024 Украина выиграла смешанную эстафету в плавании на Паралимпиаде-2024
Трусов выиграл "золото" Паралимпиады, установив при этом новый рекорд Трусов выиграл "золото" Паралимпиады, установив при этом новый рекорд
Денисенко - паралимпийский чемпион по плаванию, Веракса и Стеценко завоевали серебряные медали Денисенко - паралимпийский чемпион по плаванию, Веракса и Стеценко завоевали серебряные медали
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:58
Довбик и чемпионы мира: Рома огласила заявку на основную часть Лиги Европы сезона-2024/25
НБА00:41
Двукратный победитель данк-контеста получил контракт в НБА
НБА00:19
"Для меня это вариант": Карри хотел бы стать владельцем клуба НБА
Теннис00:01
Украинцы на US Open: Киченок в паре с Остапенко стала финалисткой парного разряда
Вчера, 23:57
Украина23:57
Оболонь объявила об увольнении Иващенко с поста главного тренера
Олимпийские игры23:22
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 52 награды
Олимпийские игры23:18
Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024
Европа23:01
Хуммельс подписал контракт с Ромой
Киберспорт22:50
The International 2024: завершился первый тур группового этапа
Киберспорт22:45
ESL Pro League Season 20: FlyQuset уступили FaZe, Eternal Fire обыграли Sangal, NaVi победили NiP
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK