Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024
В среду, 4 сентября, состоялся очередной финал Паралимпийских игр 2024 года, которые проходят в Париже.
В толкании ядра в классе F32 принимала участие Анастасия Москаленко, победительница прошлой Паралимпиады, где она установила паралимпийский рекорд (7,61 метра).
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И украинка более чем успешно смогла защитить свой статус: 24-летняя спортсменка смогла продемонстрировать результат в 8 метров, который принес ей золотую медаль.
Это позволило ей не только побить свой же рекорд, но и мировой рекорд Ванны Брито (7,85 метра), который был установлен в марте этого года.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.
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