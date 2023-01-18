Украинцы завоевали медаль в лыжном двоеборье в рамках Универсиады

Мазурчук и Гребенюк / Министерство молодежи и спорта Украины

Представители лыжного двоеборья Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк принесли Украине вторую медаль на зимней Универсиаде в американском в Лейк-Плэсиде.

Украинцы стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях. После скачков с трамплина спортсмены заняли третье промежуточное место благодаря результатам 86,5 метров и 86 метров.

Украинскому тандему удалось сохранить бронзу и после лыжной гонки. Мазурчук и Гребенюк уступили на финише представителям из США и Японии.

Напомним, первую награду на зимней Универсиаде для Украины принесли биатлонисты Юлия Городня и Степан Кинаш. Спортсмены завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону.