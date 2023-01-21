Михаил Харук завоевал золотую медаль Универсиады-2023 по сноубордингу

В американском Лэйк-Плэсид прошли соревнования по сноубордингу в рамках Универсиады-2023.

В большом финале данного состязания Украину представлял Михаил Харук, которому противостоял австриец Маттеус Пинк.

Спортсмены участвовали в гигантстком параллельном слаломе, где триумф праздновал именно украинец - Михаил Харук завоевал золотую медаль, которая стала первой для Украины на Универсиаде-2023.

Стоит отметить, что на стадии четвертьфинала участвовал еще один украинский сноубордист, Василий Кашелюк, но он не смог пробиться в следующую стадию соревнования.

В то же самое время женские сноубордистки также были близки к медалям, но, к сожалению, Вита Боднарук остановилась в шаге от "бронзы", уступив швейцарской оппонентке. Надежда Гапатин же прекратила участие на стадии 1/8 финала.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с медальным зачетом Универсиады-2023.