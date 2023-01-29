Украинские сноубордисты завоевали золото и серебро на кубке Европы

Украинцы второй день подряд заканчивают с медалями в активе.

В воскресенье, 29 января, в австрийском Зимонхеэ прошли соревнования кубка Европы по сноубордингу.

В двух финалах параллельного слалома выступали украинские сноубордисты: Михаил Харук и Аннамари Данча.

Харук сумел обойти оппонента из Германии завоевав золотую медаль кубка Европы. Данча, к сожалению, свой финал не смогла выиграть: украинка уступила сноубордистке из Польши, в итоге став серебряной призершей соревнований.

Стоит отметить, что днем ранее Харук и Данча стали обладателями "золота", победив в параллельном слаломе.

Напомним, что недавно Михаил Харук завоевал единственную золотую медаль для Украины в рамках Универсиады-2023, которая рпоходила в американском Лэйк-Плэсид.