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Украинские сноубордисты завоевали золото и серебро на кубке Европы

Украинцы второй день подряд заканчивают с медалями в активе.
Сегодня, 18:42
Украинские сноубордисты / https://t.me/ukrsportbase
Украинские сноубордисты / https://t.me/ukrsportbase

В воскресенье, 29 января, в австрийском Зимонхеэ прошли соревнования кубка Европы по сноубордингу.

В двух финалах параллельного слалома выступали украинские сноубордисты: Михаил Харук и Аннамари Данча.

Харук сумел обойти оппонента из Германии завоевав золотую медаль кубка Европы. Данча, к сожалению, свой финал не смогла выиграть: украинка уступила сноубордистке из Польши, в итоге став серебряной призершей соревнований.

Стоит отметить, что днем ранее Харук и Данча стали обладателями "золота", победив в параллельном слаломе.

Напомним, что недавно Михаил Харук завоевал единственную золотую медаль для Украины в рамках Универсиады-2023, которая рпоходила в американском Лэйк-Плэсид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина сноубординг

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